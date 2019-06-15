Алибасов: Я зарабатывал миллион долларов в месяц

Продюсер рассказал о доходах во времена работы с "На-На".

Бари Каримович стоит у истоков группы "На-На", которую многие называют символом лихих 90-х. Музыкальный коллектив приносил Алибасову неплохие доходы. Незадолго до отравления продюсер дал интервью, в котором рассказал о финансовой стороне работы с квартетом, пишет СтарХит.

30 лет назад Бари Каримович основал группу "На-На". Пик популярности квартета пришелся на лихие 90-е: тогда по обаятельным солистам буквально сходила с ума добрая половина страны. Неудивительно, что музыкальный проект приносил Алибасову неплохие дивиденды.

За несколько дней до трагедии с отравлением (Бари Каримович по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот" вместо сока) продюсер рассказал в передаче "Однажды", сколько он зарабатывал на "нанайцах".

- Не знаю, сколько было денег. Наверное, миллионы, — отметил он. — До миллиардов-то точно не дошло, но миллионы, наверное. Я помню, как-то у нас было, был оборот, сейчас я не помню срок. Может быть, за год, может быть, за месяц — полтора миллиона долларов. Да, за месяц, конечно, я заработал. Один. А там же еще их доля, гораздо весомей, чем моя.

Сегодня группа не может похвастаться былой популярностью, но продолжает гастролировать как по городам России, так и за пределами страны. К слову, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин поют в коллективе с самого его основания. "Все, кто их видит, считают, что им не более 30 лет", — подчеркнул Алибасов.

Пока Бари Каримович находится в критическом состоянии. Несмотря на нерадужные прогнозы врачей и близких продюсера, поклонники "нанайцев" не теряют надежды на то, что он встанет на ноги и выполнит давнее обещание — снимет фильм о музыкальном коллективе. Поддерживают шефа и подопечные, которые за много лет сотрудничества с Алибасовым стали его друзьями.

- Дорогой Бари! Еще вчера тебя все хоронили, а сегодня у тебя день рождения. Значит, будешь жить очень долго, — Политов посвятил наставнику, которому 6 июня исполнилось 72 года, трогательное видео. — Я тебя поздравляю, желаю тебе скорейшего выздоровления, терпения и сил. Для нас будет большим подарком, когда ты выйдешь из больницы и присоединишься к нам.

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