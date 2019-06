Министр Пакистана превратился в кошку во время пресс-конференции

Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду. Об этом пишет Лентару со ссылкой на DNA India.

Видео заседания транслировалось в прямом эфире на странице пакистанской партии «Движение за справедливость». Участником мероприятия был в том числе министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи, лицо которого в определенный момент также стало похоже на кошачье.

Одной из первых на фильтры обратила внимание журналистка Наила Инаят. Ее пост набрал около девяти тысяч репостов и лайков.

Многие юзеры в комментариях предположили, что администраторы страницы добавили фильтры не специально, а забыли их убрать.

- Самый милый политик, — описывал один из пользователей лицо министра.

- У меня уже челюсть болит от смеха, — жаловался другой.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. ???? pic.twitter.com/xPRBC2CH6y