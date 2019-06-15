Трамп пригрозит экономике США "невиданным крахом"

Крах произойдет, если на выборах-2020 победит не он, заявил глава страны.

Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года, передает РИА Новости.

- Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой! — написал он в твиттере.

О каких рекордах в экономике идет речь, президент не уточнил.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.

Пока что инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Предполагается, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. При этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNBC, что если лидер Китая не придет на встречу "Двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. Это может сказаться не только на американской, но и на глобальной экономике.

Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии о желании баллотироваться заявили уже более десяти человек, в том числе бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Между тем, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, Трамп уступает и Байдену, и Сандерсу: за бывшего вице-президента готовы проголосовать 44 процента опрошенных, тогда как за нынешнего главу Белого дома — 33 процента, во втором случае в пользу Сандерса высказались 42 процента, а Трамп получил 32 процента. Около четверти опрошенных не смогли дать точный ответ на оба вопроса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!