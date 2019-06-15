Опубликован видеообзор визита Токаева в Душанбе

Мероприятие состоялось 14 июня.

Краткий видеообзор визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Душанбе опубликовал в своем Facebook-аккаунте пресс-секретарь Президента Берик Уали, сообщает Zakon.kz.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в V саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. 14 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Душанбе. Глава государства выступил на заседании СВДМА и провел в рамках саммита двустороннюю встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад аль Тани.

В заседании СВМДА приняли участие более 10 глав государств, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было учреждено 5 октября 1992 года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии создано для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе. СВМДА объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

Саммит глав государств и правительств проходит каждые четыре года в целях проведения консультаций, оценки прогресса и определения приоритетов деятельности Совещания. Последний саммит СВМДА проводился 21 мая 2014 года в Шанхае.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!