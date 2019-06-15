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Министр обороны проверил готовность к проведению военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"

Пятый Республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" пройдет в Карагандинской области в период с 17 по 22 июня.

Фото : пресс-служба МО РК15 июня 2019, 22:12

Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Н. Ермекбаев провел выездное совещание в Карагандинском гарнизоне и проверил готовность учебного центра "Спасск" к проведению пятого Республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе поездки глава оборонного ведомства ознакомился с состоянием учебно-материальной базы учебного центра "Спасск", условиями проживания и питания команд, а также осмотрел палаточный городок. По результатам проверки оргкомитету дал ряд поручений по качественному завершению подготовительных работ.

Напомним, что пятый Республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" пройдет в Карагандинской области в период с 17 по 22 июня 2019 года. В работе сбора примут участие более 600 воспитанников военно-патриотических клубов со всех регионов страны.


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