Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи
Магнитуда составила 3,6.
Фото : pixabay.com15 июня 2019, 22:51
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции.
Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана.
Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.
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