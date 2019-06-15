Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Магнитуда составила 3,6.

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана.

Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.

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