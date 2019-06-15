День медицинского работника: О роли врача в армии

В армии военные врачи уважаемы. К ним относятся с большим почтением как рядовой, так и высший офицерский состав.

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году. Профессия врача незаменима, в том числе, в вооруженных силах, передает Zakon.kz.

В армии военные врачи уважаемы. К ним относятся с большим почтением как рядовой, так и высший офицерский состав.

- Военный врач обязан уметь оказывать экстренную медицинскую помощь в условиях полевых медицинских пунктов при минимальном обеспечении лекарственными медикаментами и необходимым снабжением. Этот навык может потребоваться специалисту в случае оказания медицинской помощи раненым во время боевых действий и вооруженных конфликтов, - рассказал майор медицинской службы Департамента по делам обороны Алматы Каныбек Манапов.

Главная задача военного врача - спасать жизни не только в мирное, но и раненых военнослужащих в бою. Но не только этим ограничиваются обязанности врача в армии.

- Военные медики выполняют санитарно-гигиенический надзор, осуществляют лечебно-профилактические работы, проводят противоэпидемиологические мероприятия, контролируют медицинское снабжение, курируют медицинские осмотры. Можно сказать, что вклад медицинских работников в боеспособность армии неоценим. От всей души поздравляем медиков с профессиональным праздником, - заключил Манапов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!