Талисман. Ежу понятно. Все вранье – итоги в культуре и спорте

Итоги недели с 9 по 15 июня.

Яркими высказываниями и глобальными событиями запомнилась ушедшая неделя в мире культуры и спорта. О самом значимом – в обзоре Zakon.kz.

В Казахстане с визитом побывал член исполкома Международного олимпийского комитета, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Он встретился с руководством Национального олимпийского комитета и республиканской федерации борьбы. По итогам визита он вынес вердикт, что столица Казахстана соответствует стандартам для проведения столь масштабного мирового форума, как чемпионат мира по трем видам борьбы. Турнир будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио-2020.

Уже утвержден талисман чемпионата мира-2019 по борьбе в Казахстане.

Благодаря Чемпионату мира по борьбе алматинцы получат возможность увидеть вживую матчи столичного "Барыса" в КХЛ на родной Алматы арене. Решение уже принято.

Бой казахстанки Фирузы Шариповой 16 июня отменен. Это уже не первый случай, когда у нее все идет не по плану.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген ответил на вопрос о своей популярности фразой "Ежу понятно". Собственно, вопросов никаких нет: талант Димаша вызывает восторг у миллиардов людей по всему миру. Неслучайно его первый сольный альбом стал платиновым всего за 37 секунд

Продолжаются разборки между участниками Super Star KZ Жанар Хамитовой и Нуржаном Керменбаевым. Ранее они пели в дуэте "Арнау", пару связывали и романтические отношения. Но теперь они обмениваются в СМИ громкими заявлениями. Кап-карашка жестко ответил экс-возлюбленной на этой неделе.

Российский продюсер Бари Алибасов продолжает восстанавливаться после отравления химикатами по собственной неосмотрительности. А 20-летняя алматинка оказалась настолько смелой, что отказала самому Тимати. Речь идет о Say Mo.

В Казахстане проходят мелкие теннисные турниры серии Challenger. Тем не менее, эмоции и страсти на кортах Алматы и Шымкента кипели нешуточные, раз уж попали в эфир Eurosport.

Есть, что посмотреть в кинотеатрах. На киноэкраны вышла четвертая часть франшизы о спецагентах, рецензия на фильм доступна здесь.

Мировые звезды тоже удивили публику. Ким Кардашьян впервые показала младшего сына всему миру. А вот Rihanna уже не впервые демонстрирует свою хищную натуру

Что бы не происходило вокруг, не забывайте настраивать себя на позитив. Ну а если не получается, воспользуйтесь советом одной популярной модели из столицы Казахстана – просто смотрите на женскую грудь. Ну или оттачивайте красоту и грацию собственного тела. И тогда все у нас с вами будет хорошо, потому что жить мы будем в прекрасном мире.

Альберт Ахметов

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