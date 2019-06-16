Казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч.

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ООН будут сотрудничать в сфере космической деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МЦРОАП РК.

Меморандум был подписан на полях 62-ой сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), которая в эти дни проходит в Вене. Казахстанскую делегацию на сессии возглавлял вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин.

В рамках мероприятия вице-министр выступил с докладом о деятельности Казахстана в сфере мирного освоения космоса, в частности, рассказав о космической системе научно-технологического назначения.

Марат Нургужин встретился с директором Управления ООН по вопросам космического пространства Симонеттой ди Пиппо. Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а по итогам переговоров ими был подписан Меморандум о взаимопонимании.

- Данный меморандум станет хорошей основой для развития сотрудничества между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ООН в сфере космической деятельности, - отметил Марат Нургужин.

Документ подразумевает дальнейшее сотрудничество в областях использования космической информации для борьбы со стихийными бедствиями. Для достижения целей устойчивого развития решено усиливать содействие внедрению инноваций в космическом секторе, повышать квалификацию ученых, студентов и других специалистов, а также способствовать их участию в совместных научно-исследовательских мероприятиях и проектах.

Казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч, в частности, с генеральным директором Космического агентства ОАЭ, генеральным директором Королевского Иорданского Географического Центра, генеральным секретарем Азиатско-Тихоокеанской Организации Космического Сотрудничества, руководителем Космического агентства Перу и директором компании CONIDA /Перу/, кроме того, состоялась рабочая встреча с представителями японского Космического агентства JAXA.

Вице-министр пригласил участников сессии Комитета и руководителей космических агентств принять участие в 7-ом Международном форуме "Дни космоса в Казахстане", который пройдет в Нур-Султане в октябре 2019 года.

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