Насмерть сбили женщину возле Капшагая

После наезда водитель в шоке проехал еще около 200 метров.

ДТП с летальным исходом произошло на Капчагайской трассе неподалеку от города Капшагая, передает Zakon.kz.

Автомашина Suzuki Grand Vitara двигалась по трассе в сторону города Капшагая. На неосвещенной трассе на дорогу вышла женщина 30-35 лет. По словам водителя, он ехал со скоростью около 90 км/ч по средней полосе трассы и не успел отреагировать на появление человека. После наезда на женщину водитель проехал около 200 метров, и лишь после этого остановился в шоке от произошедшего.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

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