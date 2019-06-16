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Насмерть сбили женщину возле Капшагая

После наезда водитель в шоке проехал еще около 200 метров.

Фото : Zakon.kz16 июня 2019, 01:11

ДТП с летальным исходом произошло на Капчагайской трассе неподалеку от города Капшагая, передает Zakon.kz.

Автомашина Suzuki Grand Vitara двигалась по трассе в сторону города Капшагая. На неосвещенной трассе на дорогу вышла женщина 30-35 лет. По словам водителя, он ехал со скоростью около 90 км/ч по средней полосе трассы и не успел отреагировать на появление человека. После наезда на женщину водитель проехал около 200 метров, и лишь после этого остановился в шоке от произошедшего.

От полученных травм женщина скончалась на месте.


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