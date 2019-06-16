Тело экс-акима нашли в Усть-Каменогорске

Возможная причина смерти – удар молнии.

На востоке Казахстана погиб бывший аким Абайского района Турсынгазы Мусапирбеков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Его тело было найдено на берегу Ульбы в Усть-Каменогорске, его обнаружил случайный прохожий, и сразу сообщил в полицию.

Прибывшая на место следственная группа констатировала смерть 66-летнего мужчины. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков насилия нет. Возможная причина смерти – удар молнии.

Отметим, что Турсынгазы Мусапирбеков – известный в регионе политический деятель. Занимал различные должности в сфере госслужбы. Около 10 лет был заместителем акима города Семей. А с 2011 по 2017 годы работал акимом Абайского района.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!