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Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

Этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.

Фото : riamo.ru16 июня 2019, 06:56

Сын Бари Алибасова объяснил, почему его отца пригласили на лечение в Казахстан, передает РИА Новости.

По словам Алибасова-младшего, продюсер принимал участие в торжествах, посвященных переносу столицы республики из Алматы в Астану (сейчас Нур-Султан. – прим), по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По мнению сына продюсера, "в память об этом" представители республики пригласили Алибасова пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте.

Ранее в беседе с агентством Алибасов-младший рассказал, что предложение с отправкой продюсера на восстановление в Казахстан поступило "по высокопоставленным каналам". По его словам, этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.

- Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить, - отметил сын продюсера.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.


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