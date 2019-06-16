Трамп опроверг утверждения об активизации кибератак на Россию

Соответствующую статью со ссылкой на источники в правительстве США NYT опубликовала несколькими часами ранее.

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России, сообщает РИА Новости.

Соответствующую статью со ссылкой на источники в правительстве США NYT опубликовала несколькими часами ранее.

- Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, неправдивую! - написал Трамп в Twitter. - Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа, - добавил он.

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