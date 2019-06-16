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Дожди и грозы сохраняются в Казахстане

Погода без осадков на юго-западе республики.

Фото : Pixabay16 июня 2019, 09:37

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере-туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, гроза, шквал, днем возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, гроза, в Костанайской области-возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра днем порывы 18 м/с. В Атырауской, Актюбинской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, гроза. В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, возможен град, ночью и утром-туман. В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области ночью горных районах-гроза.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 22°, ливневый дождь.

Погода в Нур-Султане днем 14°, облачно.

Прогноз погоды на 16 июня.


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