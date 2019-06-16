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Том Хэнкс ограбил магазин

Актер ни разу не находился в центре скандальных ситуаций.

Фото : Кадр из видео16 июня 2019, 10:04

Американский актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе в рамках шоу Jimmy Kimmel Live, передает Lenta.ru.

Ведущий шоу Джимми Киммел отметил, что Хэнкс "слишком прекрасен и совершенен во всех отношениях" и ни разу не находился в центре скандальных ситуаций. Актеру было предложено зайти в ближайший сувенирный магазин и вынести оттуда любой предмет, не заплатив. Хэнкс принял вызов, его добычей стали собственная картонная фигура и несколько фигурок "Оскара". Актер покинул лавку со словами: "Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки". Позже за эти товары расплатился его охранник.

Том Хэнкс является обладателем двух премий "Оскар" за лучшую мужскую роль ("Форрест Гамп", "Филадельфия"). Актер стал знаменитым благодаря таким фильмам, как "Зелёная миля", "Чудо на Гудзоне", "Изгой", "Поймай меня, если сможешь" и другие.


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