Токаев поздравил медработников

Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.

- Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни, - поздравил Президент в Twitter.

Также Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.

Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни. Желаю всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 16 июня 2019 г.

День медицинского работника отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.

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