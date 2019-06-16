Токаев поздравил медработников
Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.
- Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни, - поздравил Президент в Twitter.
Также Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.
Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни. Желаю всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 16 июня 2019 г.
День медицинского работника отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.
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