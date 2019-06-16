Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поздравил медработников

Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.

Фото : inform.kz16 июня 2019, 10:53

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.

- Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни, - поздравил Президент в Twitter.

Также Глава государства пожелал всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья.

День медицинского работника отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты