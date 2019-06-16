Афроамериканец обвинил компанию Boeing в расизме

В компании опровергли все обвинения, посчитав их необоснованными.

Чернокожий сотрудник американской корпорации Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи, передает Lenta.ru.

Энтони рассказал, что за восемь лет, в течение которых он работает в компании, на его рабочем столе неоднократно оставляли петлю и табличку с расистским оскорблением.

- Не знаю, какие у них были мотивы, но могу сказать, что это беспокоит меня до сих пор, - заявил он.

В компании опровергли все обвинения Энтони, посчитав их необоснованными. По словам руководства, раньше от него никогда не поступало жалоб.

Ранее американскую сеть магазинов Smoothie King по продаже свежевыжатых соков и смузи обвинили в выдаче чеков с расистскими оскорблениями. Так, на чеке покупателя из Кореи вместо его имени напечатали имя актера Джеки Чана. Кассиры, использовавшие расистские оскорбления, были уволены, а магазины, в которых произошли данные инциденты, закрыли до тех пор, пока сотрудники не пройдут полное обучение по стандартам сети.

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