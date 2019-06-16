Ответы на вопросы про ЕНТ-2019

Тестирование сдается с 20 июня по 5 июля.

Министерство образования и науки опубликовало ответы на вопросы, касающиеся предстоящего ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

В министерстве напомнили, что при поступлении в вуз абитуриенты будут выбирать группы образовательных программ, а не специальности. Всего таких групп 97, в каждую из которых входят одна или несколько образовательных программ. Список групп и соответствующие им комбинации предметов ЕНТ можно посмотреть на сайте НЦТ.

Этапы ЕНТ

Шаг первый: с 20 июня по 5 июля сдается тестирование, заявление подается заранее.

ЕНТ и КТ в этом году объединены. Пункты сдачи есть на сайте НЦТ. Школа не организует трансфер выпускников к пунктам сдачи тестирования.

Шаг второй: с 13 по 20 июля принимаются заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов. В нем вы можете участвовать только в том случае, если прошли ЕНТ с 20 июня по 5 июля и набрали проходной балл.

Шаг третий: выбор группы образовательных программ.

- Допустим, на июньском ЕНТ вы сдаете предметы из комбинации "Биология" + "Химия". Следовательно из шестнадцати возможных групп (список есть в видео и на сайте НЦТ) вы можете выбрать до четырех групп образовательных программ в разных вузах. Конечно, группа должна соответствовать профильным предметам ЕНТ. У вас может получиться такой список групп образовательных программ: "Подготовка учителей химии", "Биологические и смежные науки", "Ветеринария", "Общая медицина, - отметили в ведомстве.

Также можно выбрать другие группы из 16 возможных, не только те, что перечислены в этом примере.

- Абитуриенты творческих профессий при участии в конкурсе на получение гранта могут выбрать только одну группу образовательных программ. Например, выбрав группу "Аудиовизуальные средства и медиапроизводство", в качестве профильных предметов, вы сдаете два творческих экзамена. Из образовательных программ в этом случае можно будет выбрать такие: "Операторское искусство", "Издательское дело", "Полиграфия", - сообщили в МОН.

Шаг четвертый: зачисление в вуз.

Грант выделяется на группу образовательных программ. А саму образовательную программу (раньше она и называлась специальностью), абитуриент выбирает непосредственно в вузе.

- Например, став обладателем гранта для группы образовательных программ "Подготовка учителей химии", при зачислении в вуз вы смотрите список образовательных программ заведения. Допустим, в вузе есть образовательные программы "Химия" или "Химия-Биология", одну из которых и выбираете, - объяснили в МОН.

Этап зачисления в вузы длится десять дней: с 10 по 25 августа. Приказ о зачислении выходит на конкретную образовательную программу, по которой при завершении учебы студент получает диплом.

Поступление на платной основе

У абитуриентов, желающих поступить в вуз на платной основе, есть возможность сдать ЕНТ несколько раз. С 2019 года тестирование проводят в январе, марте, июне и августе. При этом во время каждой сдачи ЕНТ можно выбрать разные комбинации профильных предметов. Сертификаты ЕНТ-2019 действительны до 31 декабря текущего года. Таким образом при поступлении в вуз на платной основе абитуриент подает по своему желанию любой сертификат с набранным проходным баллом.

Количество грантов

В 2019-2020 учебном году государство выделило 66 556 грантов, из них 51 085 – на бакалавриат, 13159 – на магистратуру, 2312 – на докторантуру (PhD). По этому вопросу в министерстве состоялось межведомственное рабочее заседание при участии депутатов парламента и представителей НПП "Атамекен", смежных государственных органов, ассоциации вузов и общественных организаций.

- Дорогие абитуриенты, желаем успешно сдать тесты и выбрать ту образовательную программу, которая будет по душе и пригодится в профессиональной деятельности! - заключили в МОН РК.

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