Как проходят сутки в районной больнице

В штате центральной больницы Енбекшиказахского района состоят более двух тысяч медработников.

В честь празднования профессионального праздника - Дня медицинского работника – Zakon.kz публикует обзор медицинской помощи, которую за сутки оказывают медики Центральной больницы Енбекшиказахского района.

Енбекшиказахский - самый крупный район Алматинской области, он охватывает территорию площадью 8300 кв. км, протяженностью 250 км. Это 25 сельских округов, 78 сел.

В центральной больнице каждый день оказывают экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь, проводят все виды операций с использованием инновационных методов лечения, диагностические и лабораторные исследования. Благодаря кропотливому труду медицинских работников, а их в районной ЦБ более двух тысяч, пациентам спасают жизни, дают шанс на выздоровление, появляются на свет новорожденные.

Енбекшиказахская Центральная районная больница – это стационар на 360 коек, сельская больница на 50 коек, родильный дом на 100 коек, поликлиника города Есiк на 500 посещений в сутки, центры лучших практик первичной медико-санитарной помощи Байдибек би, Байтерек, Тургень, Бижанова, 37 семейных врачебных амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 медицинских пунктов.

ОДНИ сутки в самом крупном районе Алматинской области – это:

2,5 тысячи жителей, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь

1,5 тысячи проведенных лабораторных исследований

250 диагностических исследований

270 пациентов, получающих лечение в дневных стационарах

25 экстренных и плановых хирургических операций

230 вызовов, обслуженных бригадами скорой и неотложной медицинской помощи

420 пациентов, получающих круглосуточное стационарное лечение

20 появившихся на свет детей

Директор Центральной больницы Енбекшиказахского района Жамиля Абеуова отметила:

- Казалось бы, обычная районная больница - и это ежедневный труд наших врачей, фельдшеров, медицинских сестер, социальных работников и всей вспомогательной команды. Если эти цифры умножить на 365 дней в году - такой объем медицинской помощи оказывается в нашем районе. На сегодняшний день в районе проживают 300 тысяч человек, из них 88 821 - дети. Главная миссия – сохранить здоровье пациентов, а главная награда для врачей – спасенные жизни и благодарные улыбки пациентов. В День нашего профессионального праздника я хотела бы поздравить своих коллег. Это праздник одной из самых важных, самых гуманных профессий на земле, считавшейся во все времена необходимой и ответственной. Надо помнить, что ни одна даже самая лучшая технология не заменит человека. Труд медицинского работника – это высокое служение во имя и на благо человека. Люди в белых халатах самоотверженно охраняют величайшие ценности - жизнь и здоровье людей. И не только в праздник, но и в свои трудовые будни они достойны благодарности за свою работу.

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