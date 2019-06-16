Лучших медиков Павлодарской области чествовали на сцене Ertis Promenade

Позже для всех собравшихся состоялся праздничный концерт.

На главной открытой сцене Павлодара состоялся торжественный концерт в честь Дня медицинского работника, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Несмотря на непогоду, несколько тысяч человек пришли на центральную набережную, чтобы приветствовать работников здравоохранения.

В первую очередь внимание оказали ветеранам медицины Прииртышья.

Затем медиков поздравил заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов. Он отметил, что павлодарская медицина достигла больших высот за последние годы и считается одной из образцовых в стране.

В рамках официальной части концерта наградили лучших медработников региона. Виновники торжества были удостоены медалей "Еңбек ардагері", знаков отличия "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" и "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі", почетных грамот акима области и других наград.

Также на сцене отметили трех лучших работников системы здравоохранения Казахстана в 2019 году: лучшего врача года - замдиректора областного онкодиспансера Тельмана Альгожина, лучшего менеджера здравоохранения - главврача поликлиники № 3 Павлодара Кайырлы Кабулова, а также лучшего IT-работника сферы - менеджера цифровизации поликлиники № 3 Султана Рустемханова.

Самым трогательным было награждение в номинации "Подвиг во имя жизни". Свои овации и ценный подарок получил Александр Жумабаев, который осенью прошлого года спас жизнь пятилетней девочки, выпавшей из окна шестого этажа.

Позже для всех собравшихся состоялся праздничный концерт.

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