250 тысяч литров коньяка уничтожил пожар во Франции

Загорелась винодельня.

Порядка 250 тыс. литров коньяка уничтожено в результате пожара, возникшего на винодельне в департаменте Шаранта (Новая Аквитания) на западе Франции, передает ТАСС.

- Пожар возник на крыше дома, где расположены панели солнечных батарей, а затем охватил погреб, - сказал представитель пожарно-спасательной службы Шаранты Давид Бардэн. Пожар вспыхнул днем 15 июня, однако взять под контроль его распространение удалось только к вечеру. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.

- Нам удалось защитить от огня находящийся недалеко завод, а также 12 сельскохозяйственных машин, - добавил Бардэн. В настоящий момент полиция устанавливает точные причины возгорания.

По информации BFM, на территории Шаранты расположены около 5 тыс. погребов, ежегодно регион производит порядка 55 млн литров алкогольных напитков.

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