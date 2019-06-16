250 тысяч литров коньяка уничтожил пожар во Франции
Загорелась винодельня.
Фото : pixabay.com16 июня 2019, 21:37
Порядка 250 тыс. литров коньяка уничтожено в результате пожара, возникшего на винодельне в департаменте Шаранта (Новая Аквитания) на западе Франции, передает ТАСС.
- Пожар возник на крыше дома, где расположены панели солнечных батарей, а затем охватил погреб, - сказал представитель пожарно-спасательной службы Шаранты Давид Бардэн. Пожар вспыхнул днем 15 июня, однако взять под контроль его распространение удалось только к вечеру. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.
- Нам удалось защитить от огня находящийся недалеко завод, а также 12 сельскохозяйственных машин, - добавил Бардэн. В настоящий момент полиция устанавливает точные причины возгорания.
По информации BFM, на территории Шаранты расположены около 5 тыс. погребов, ежегодно регион производит порядка 55 млн литров алкогольных напитков.
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