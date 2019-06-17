Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

Гарри поздравили с Днем отца.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри в честь Дня отца (празднуется в третье воскресенье июня — прим. "Ленты.ру") показали новую фотографию своего первенца Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора. Снимок опубликован в Instgram-аккаунте королевской семьи.

"С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому", — говорится в подписи к фото.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что королевская пара потребовала от няни своего ребенка соблюдать секретность. Автор книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) утверждает, что няне пришлось подписать обширное соглашение о неразглашении. В то же время ее освободили от необходимости приезжать по вызову в ночные часы. Это связано с тем, что ночью Маркл сама следит за ребенком и кормит его каждые несколько часов.

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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