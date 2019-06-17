Гонщик "Астаны" выиграл многодневку во Франции

Еще одну победу команда добыла в Швейцарии.

Датский гонщик "Астаны" Якоб Фульсанг выиграл многодневную гонку "Критериум Дофине" во Франции, передает Vesti.kz.

16 июня на последнем, восьмом, этапе Фульсанг показал 16-й результат, а лучшим из команды стал казахстанец Алексей Луценко, финишировавший на восьмом месте.

Общий зачет Фульсанг возглавил после седьмого этапа. Его финишное время составило 30 часов, 44 минуты и 27 секунд. На 20 секунд от датчанина отстал американец Тиджей ван Гардерен из EF Education First, а на 21 - немец Эмануэль Бухман из Bora-Hansgrohe.

На седьмом месте общего зачета "Критериум Дофине" завершил Луценко. Казахстанец отстал от Фульсанга на одну минуту и 12 секунд.

"Критериум Дофине" проводится с 1947 года, а Фульсанг побеждал здесь в 2017-м. В 1999-м гонку выиграл нынешний генменеджер "Астаны" Александр Винокуров - казахстанец тогда выступал за французскую команду Casino-Ag2r Prevoyance.

16 июня "Астана" одержала еще одну победу - второй этап "Тура Швейцарии" выиграл испанец Луис Леон Санчес. В общем зачете он идет 11-м, а гонка состоит из девяти этапов.

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