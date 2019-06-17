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В Уральске полицейских уволили за драку с ножом

Между двумя сотрудниками произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Фото : Кадр из видео17 июня 2019, 07:36

В Уральске полицейских уволили за драку с ножом, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Инцидент между сотрудниками полиции прохожие сняли на сотовый телефон, а видео распространили по мессенджерам и соцсетям.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по данному факту было проведено расследование управлением собственной безопасности.

- Было установлено, что двое из дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сотрудниками произошел внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений, - пояснили в полиции.

На дисциплинарной комиссии департамента было принято решение уволить дерущихся сотрудников полиции из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции.


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