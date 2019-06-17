Дожди сохранятся на большей части Казахстана

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут дожди, лишь на юге, юго-востоке и северо-западе погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, днем возможен град, усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидаются гроза.

В Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 17 июня: днем 26°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, облачно.

Прогноз погоды на 17 июня.

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