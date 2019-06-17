Оно состоится 20 июня.

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2019 года в 10 часов в городе Нур-Султане, - говорится в распоряжении Нигматулина.

Последнее совместное заседание прошло 20 марта 2019 года, на котором Касым-Жомарт Токаев принес присягу.

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