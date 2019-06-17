Юные гимнастки из 7 стран выявили лучших в Алматы

Представители команд-участниц высоко оценили уровень данного старта.

Завершился традиционный турнир по художественной гимнастике "Dostyк", передает Zakon.kz.

Данный турнир прошел путь от небольшого городского соревнования до международного уровня и открытого чемпионата. Сегодня "Dostyk" широко известен в странах ближнего и дальнего зарубежья и собирает с каждым годом все большее количество участниц. В 2019 году в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменок из 7 стран мира: Индии, Украины, США, России, Польши, Киргизии и 10 городов Казахстана. Представители команд-участниц высоко оценили уровень данного старта.

Соревнование проходит на постоянной тренировочной базе клуба в спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил" в зале "Zenit", который соответствует международным профессиональным требованиям проведения соревнований. Юные гимнастки имеют возможность выступать на профессиональном помосте и высококачественном ковровом покрытии в соответствии мирового стандарта, что имеет важное значение для достижения высоких спортивных результатов.

Организатором является спортивный клуб, основанный заслуженным тренером РК Натальей Кузнецовой. При поддержке экс-президента Национального олимпийского комитета РК, бывшего председателя спортивного комитета ЦСКА, а ныне президента СК "Баганашил" генерала-майора Павла Новикова в конце 1990-х на базе ЦСКА была создана платформа для юных гимнасток.

Благодаря плодотворному сотрудничеству, слаженной работе всего коллектива клуба и многолетнего опыта в спортивной индустрии генерала Новикова, юные гимнастки неоднократно становились чемпионами и призерами города, республики, чемпионатов Азии и кубков мира.

Альберт Ахметов

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