Поступления в местный бюджет за четыре месяца составили рекордные 1,5 триллиона тенге

ТОП-5 регионов консолидируют 45% всех доходов местных бюджетов в РК

За январь–апрель текущего года поступления в местный бюджет достигли 1,5 трлн тг, увеличившись на 13% год-к-году, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

Показатель является рекордным для соответствующего периода.

Для сравнения: по итогам первых четырёх месяцев 2018 года поступления в местный бюджет сократились на 7,5% за год и составили 1,3 трлн тг.





Наибольшая сумма поступлений в местный бюджет приходится на Алматы — 173,6 млрд тг, на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (162,5 млрд тг).

На втором месте Туркестанская область — 153,9 млрд тг; замыкает тройку лидеров Алматинская область — 132,1 млрд тг, сумма увеличилась на 20,5% по сравнению с прошлым годом (109,6 млрд тг).

Также в ТОП-5 регионов вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области, поступления в местный бюджет составили 108,7 млрд и 102,8 млрд тг соответственно.

Первая пятёрка регионов консолидирует 45,1% от общей суммы доходов местных бюджетов по РК.





Без учёта трансфертов доходы местного бюджета составили 761,2 млрд тг — на 4,5% больше, чем годом ранее (728,3 млрд тг). Из них налоговые поступления достигли 708 млрд тг, рост составил 5,4% год-к-году. Поступления от продажи основного капитала увеличились на 17,6% за год, до 32,5 млрд тг, а неналоговые поступления снизились на 27,9%, с 28,6 млрд до 20,7 млрд тг.

В свою очередь, поступления трансфертов за четыре месяца текущего года составили 727,1 млрд тг, увеличившись на 23,5% за год.

Как сообщил министр финансов, объём целевых трансфертов, выделенных регионам, в этом году составляет 1,6 трлн тг. При уточнении целевые трансферты были увеличены на 873 млрд тг. Они направлены на повышение заработной платы гражданских служащих, в том числе учителей, медицинских работников, социальных работников, усиление мер адресной социальной помощи многодетным семьям, на строительство жилья многодетным семьям, на реализацию проектов "Ауыл-Ел бесігі", "Жас маман".





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