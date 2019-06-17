Как менялся аэропорт Алматы в течение года

Почему стали реже отменять авиарейсы, куда подевались "курилки" и почему так трудно избавиться от назойливых таксистов.

Ровно год назад в аэропорту Алматы сменилось руководство. О том, что сделано за это время и что заложено на перспективу, журналисту Zakon.kz рассказах президент АО "Международный аэропорт Алматы" Болат Ержанов.

Как решалась проблема задержки авиарейсов

По словам Болата Ержанова, одной из приоритетных задач было повысить категорию воздушной гавани с учетом погодных условий нашего региона. И уже к ноябрю 2018-го был завершен ремонт ВПП-2, строительство двух новых соединительных рулежных дорожек и монтаж на обеих взлетно-посадочных полосах уникального светосигнального оборудования. По завершении этих работ ВВП-2 была ресертифицирована по категории III B ИКАО, а ВПП-1 получила аналогичный сертификат (прежде у нее была категория II ИКАО).

- Теперь авиалайнеры при наличии такой же категории у экипажа и воздушного судна могут совершать в нашем аэропорту взлеты и посадки в условиях ограниченной видимости: садиться - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, а вылетать – при ее снижении до 125 метров. Это значит, что финансовые потери и авиакомпаний, и аэропорта из-за вынужденного использования запасных аэродромов, например, из-за накрывшего город тумана, значительно сокращаются. Для наглядности можно привести некоторые статданные. Если в 2010 году на запасные аэродромы было направлено 176 рейсов, то в 2018-м этот показатель составил 57 рейсов. При этом основной причиной уходов на запасные аэродромы в период осенне-зимней навигации 2018-2019 годов являлось отсутствие у экипажей соответствующего сертификата на выполнение полетов в условиях ограниченной видимости по категории IIIВ ИКАО, – рассказал Болат Ержанов.

Кроме того, благодаря модернизации пропускная способность аэропорта увеличилась с 10-12 взлетно-посадочных операций в час до 20-21. То есть теоретически алматинский аэропорт может обслужить до 480 рейсов в сутки. Сегодня воздушная гавань обслуживает ежедневно около 200 рейсов.

- Продолжая тему модернизации, мы с гордостью можем позволить себе называться первым "зеленым аэропортом" в Казахстане. Введение категории IIIВ ИКАО позволило значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. В рамках работы по энергосбережению продолжается модернизация системы внутреннего освещения зданий и терминалов и наружной прилегающей территории. Кроме того, в начале года на парковке привокзальной площади установлены две электрозарядные станции для зарядки всех типов электромобилей, – отметил Болат Ержанов

С прицелом на будущее

Также глава алматинской воздушной гавани рассказал о планах на будущее. Так по его словам, в ближайшее время планируется строительство нового цеха бортового питания, что позволит готовить до 15 тысяч порций в сутки. В принципе и сейчас аэропорт Алматы вполне обеспечивает авиапассажиров едой, производя до семи тысяч порций в сутки.

- В настоящее время аэропорт Алматы сотрудничает с более чем 30 авиаперевозчиками. И мы ведем постоянную работу по привлечению новых авиакомпаний. А с увеличением их числа, естественно, нужно будет готовить бортпитание для большего числа пассажиров. В последние годы наш аэропорт обслуживает не менее 5,5 миллионов человек ежегодно, в 2018 году было обслужено 5 686 926 человек. Больше стало и транзитных пассажиров из России, других стран СНГ, которые летают через Алматы, в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, – пояснил президент Международного аэропорта Алматы.

Он отметил, что в конце 2018 года начала выполнять полеты российская авиакомпания "Уральские авиалинии", соединившая Алматы и подмосковный Жуковский. Весной приняли первые рейсы двух авиаперевозчиков - иранской авиакомпании Mahan Air по маршруту Тегеран – Алматы – Тегеран, а также национальной авиакомпании Азербайджана – Azal. Кроме того, возобновила полеты авиакомпания Air Baltic, вновь запустив на период весенне-летней навигации рейс Алматы-Рига. Особым событием стало открытие в мае рейсов первого казахстанского лоукостера Fly Arystan. В июне начала выполнять рейсы греческая авиакомпания Ellinair по маршруту Салоники-Алматы-Салоники. Кроме того, в этом году ожидается открытие рейсов двух индийских авиакомпаний - IndiGo и SpiсeJet.

С заботой о пассажирах

Помимо решения этих задач, администрация аэропорта не прекращает работы по улучшению сервиса для пассажиров в терминале. Так, например, была расширена зона регистрации местных авиалиний, рядом открылись офисы ведущих казахстанских авиакомпаний.

Совместно с компанией Fly Arystan была проделана большая работа по организации регистрации полетов первого отечественного лоукостера, расширен накопитель. Кроме того в зале местных вылетов установлены шесть аппаратов для самостоятельной регистрации пассажиров: три – компании Air Astana и три – компании Fly Arystan.

Как показал анализ пассажиропотока на внутренних направлениях с начала 2019 года, он по сравнению с тем же периодом 2018-го снизился на 4%. Вместе с тем на международных направлениях отмечен рост примерно на 2%. Однако после открытия в мае текущего года рейсов авиакомпании Fly Arystan, пассажиропоток на внутренних перевозках вырос практически на 7%.

По словам президента аэропорта Алматы, пока не решен вопрос строительства нового терминала либо расширения имеющегося, администрация воздушной гавани изыскивает внутренние резервы для расширения зон обслуживания пассажиров, например, за счет использования внутренних помещений и оптимизации служебных.

Также Болат Ержанов отметил, что алматинский аэропорт занимает в Казахстане первое место в рейтинге по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Это неоднократно подтверждалось председателем Союза инвалидов, и он сам лично инспектировал аэропорт.

- В штате медпункта аэропорта есть санитары, которые бесплатно обслуживают маломобильных пассажиров. Парковочные места для инвалидов оборудованы специальной кнопкой вызова санитара, который сопроводит пассажира до борта самолета. Кстати, парковка для инвалидов I и II групп в аэропорту бесплатная. Имеется амбулифт (специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета людей с ограниченными возможностями). Для слабовидящих пассажиров есть специальные направляющие дорожки, прямо у входа в терминал расположено информационно табло со шрифтом Брайля, а для слабослышащих во всех справочных аэропорта предусмотрен сурдоперевод, – рассказал Болат Ержанов.

О "курилках", таксистах и заоблачных ценах

Рассказал руководитель воздушной гавани и о том, как решаются проблемы, чаще всего обсуждаемые в соцсетях. Во-первых, решен вопрос с доступом к Wi-Fi. Если раньше им могли пользоваться только пассажиры с сим-картами казахстанских операторов, то теперь бесплатный беспроводной интернет доступен абсолютно для всех.

Большие недовольства были по поводу того, что в аэропорту практически не осталось мест для курения. Как отметил Болат Ержанов, "курилки" никуда не деваются. Просто администрация аэропорта старается соблюсти права как курящих, так и не курящих пассажиров.

- Как известно, сейчас идет ужесточение антитабачной компании, в Кодекс о здоровье нации предполагается внести пункт о полном запрете на курение на территории аэропортов. Существовавшие раньше места для курения оборудовали и обслуживали сторонние организации за счет табачных компаний. И именно они решили их демонтировать. Мы после этого оборудовали в зоне международных вылетов пространство для курения на первом этаже, частично оно вентилируется естественно, поскольку курилка расположена в полуоткрытой зоне по сути за пределами здания терминала. Сейчас идет аналогичная реконструкция зоны для курения для пассажиров местных рейсов, – пояснил спикер.

Не подтвердились и жалобы в соцсетях по поводу того, что в аэропорту Алматы нет вендинговых аппаратов с недорогими напитками и снеками. Пройдясь по терминалу, я убедился, что данная информация не соответствует действительности - вендинговые аппараты в большом количестве установлены в общих зонах, к примеру, вода в них стоит от 150 тенге.

В качестве альтернативы точками общепита, на высокие цены в которых постоянно жалуются пассажиры, аэропорт открыл в залах местных и международных вылетов собственные Alaport Cafe с вполне приемлемы ценами.

- Мы не можем диктовать ценовую политику некоторым сторонним организациям, которые работают в терминале. Поскольку площади, на которых расположены их кафе, - в частной собственности. Однако со многими арендаторами у нас конструктивный диалог – по нашей рекомендации они не взвинчивают цены. В общем, мы постарались сделать так, чтобы у пассажиров был выбор в зависимости от запросов и возможностей, - отметил Болат Ержанов.

Также нередко в соцсетях обсуждаются недостатки парковки в аэропорту и здешние таксисты. По словам спикера, эти проблемы тоже решаются. Но не все здесь зависит от администрации аэропорта.

По словам спикера, сегодня парковочная зона в аэропорту организована на максимально возможной площади, сейчас идут работы по ее расширению. В данный момент на общем паркинге 244 места, в крытом – 298, на дополнительном - 200 мест. В течение 15 минут на территории аэропорта машина может находиться бесплатно. Далее цены рассчитаны в зависимости от времени. Напомню, что примерно год назад мы открыли дополнительный паркинг. Расположен он левее от въезда в шлагбаум, и цены здесь на порядок ниже, чем на основном.

- 15-минутное пребывание на территории аэропорта бесплатное для всех. В прошлом году мы ввели ограничение – воспользоваться правом бесплатного 15-минутного нахождения можно три раза за сутки. Сделано это было в рамках борьбы с нелегальными таксистами, нередко навязчиво предлагающими свои услуги. Ведь раньше они заезжали до 20-30 раз – подъедут к рейсу, постоят бесплатно и, если не возьмут клиента, выезжают, чтобы вернуться к следующему рейсу. И так кружили целые сутки, – пояснил Болат Ержанов. – Вообще, в этом направлении ведется очень большая работа. Например, по всем случаям, когда таксисты брали с пассажиров по 25-40 тысяч тенге, сотрудниками аэропорта совместно с полицией провели расследования. Но бороться с частниками не так легко, как может показаться со стороны. Закон позволяет им получить статус индивидуального предпринимателя и оказывать услуги такси. А потому просто подойти и выгнать их с территории аэропорта, как часто советуют в соцсетях, никто не может. По закону, если таксист навязчиво пристает, пассажир или любой другой гражданин должен написать заявление в полицию, на его основании будут приняты меры наказания, например, штраф. Но, во-первых, никто из пассажиров не хочет писать заявления. А, во-вторых, и после штрафа частник вернется за клиентами в аэропорт. Чтобы минимизировать риски пассажиров, мы заключили договор с официальным партнером аэропорта Aport-такси, их стойки заказов имеются на выходе из зон международных и местных вылетов, тариф рассчитывается на месте, оплатить можно и наличными, и банковской картой. И, конечно, пассажиры, могут заказать такси подешевле по интернету, - резюмировал Болат Ержанов.

Владимир Демидов

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