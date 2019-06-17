Налоговый представитель об эффективной фискализации у букмекеров

В рамках налоговых проверок, нами не выявлены факты плохой работы онлайн-фискализации аппаратно-программных комплексов букмекеров.

В Налоговой инспекции Алматы прокомментировали, сколько на самом деле платят бюджету букмекеры и работает ли система фискализации данных через АПК.

Одной из главных неполитических тем июня стала дискуссия на предмет деятельности букмекерских контор. Ряд сайтов опубликовал сомнительные материалы о заниженных оборотах букмекеров, но соответствуют ли эти громкие данные действительности? На наши вопросы ответил заместитель руководителя Управления государственных доходов Бостандыкского района Алматы Берик Кайыпов.

- В начале июня Министерство культуры и спорта опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила о том, что "хронической проблемой игорного бизнеса является тяготение букмекерских контор к "теневой экономике"…

Фактический денежный оборот букмекерских контор очень сильно отличается от тех сумм, которые декларируются в налоговой отчетности организаторов пари. По официальным данным Комитета по статистике объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2017 год по всему Казахстану составил 15,5 млрд. тенге. В то же время, по неофициальным данным оборот только одной крупной букмекерской конторы может достигать нескольких сотен миллиардов тенге в год. Таким образом, официально декларируемый оборот букмекерских контор может быть занижен почти в 10 раз, по сравнению с реальным оборотом".

Что вы скажете об объективности этих данных?

- В начале сообщу, что оборот и объем услуг это две разные вещи. Поскольку букмекерский бизнес является нестандартным, оборот может зашкаливать, тогда, как объемом услуг будет признаваться разница между ставками и выплатами. Соответственно, откуда были взяты данные для пресс-релиза, остается вопросом? (Заметим, что подобные вещи распространяет профильное ведомство-регулятор, которое вроде как должно досконально разбираться в подобных нюансах –ред.).

Со своей стороны могу отметить, что налоговые поступления от букмекеров с каждым годом растут, и в 2018 году составили более 16.1 млрд. тенге. Информация публичная и каждый желающий может, зная БИН букмекерской конторы, через сайт проверить сумму оплаченных ею налогов.

- Получается, сейчас вы опровергаете официальные данные?

- Делайте выводы сами. Я не уполномочен опровергать данные министерств, но отмечу, что в рамках налоговых проверок, нами не выявлены факты плохой работы онлайн-фискализации аппаратно-программных комплексов, которые находятся у каждого букмекера согласно Закону "Об игорном бизнесе". При этом данные АПК находятся на серверах по месту нахождения самого юридического лица (букмекерской конторы). Далее через каналы интернет-связи (например, предоставляемые АО "Казахтелеком"), поддерживается связь между сервером (-ами) и кассами букмекерской конторы. У каждой конторы есть множество касс, которые расположены по всей территории Казахстана. Отдельно за каждую кассу в дополнении к налогу на игорный бизнес (так называемый дополнительный платеж в размере 20%), букмекеры должны платить фиксированные налоги на наземные и электронные кассы, вне зависимости от дохода.

- Хорошо. Тогда расскажите о том, какие данные по букмекерам имеются у налоговых органов и на чем они основаны?

- Они есть в результате получения нами налоговых деклараций и иной формы отчетности, которые должны сдаваться букмекерскими конторами на регулярной основе.

- Министерство культуры и спорта считает, что эти данные неверны и для того, чтобы они соответствовали истине, необходимо создать Единый центр учета ставок. Букмекеры в свою очередь готовы предоставлять дополнительные формы отчетности в органы статистики и МКС (по кол-ву ставок, кол-ву клиентской базы и пр.) и нести ответственность за достоверность и полноту информации, а также совместно с КГД МФ РК и МНЭ РК реформировать АПК. Такой подход по их словам является цивилизованным и законным, нежели чем создавать дублирующий, затратный и непонятный Центр учета ставок.

- Мы заинтересованы в том, чтобы любой бизнес велся прозрачно, со всеми обязательными налоговыми выплатами. После того, как с 1 октября 2018 года в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от №758 был расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики должны применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных. Однако, отрадно отметить, что для букмекеров требование по фискализации аппаратно-программного комплекса начали действовать уже с октября 2016 года, когда их обязали, чтобы все сервера находились в Казахстане и были фискализированы для передачи данных к нам. Конечно же контролировать их деятельность стало гораздо проще. К тому же, повторюсь, что при необходимости мы можем проводить регулярные проверки, что мы и делаем.

- Что вы скажете о тех субъектах игорного бизнеса, которые работают без лицензий, без регистраций и не платят налоги?

- Для этого существует, в том числе профильное министерство, которое должно контролировать деятельность БК. Также в законодательстве существует четко прописанная ответственность за подобные нарушения (в том числе уголовная). В нашу сферу не входит определение лицензирована ли та или иная БК или нет. Это относится к компетенции регулятора (Министерства культуры и спорта) и правоохранительных органов.

- Как вы относитесь к онлайн-казино вроде Азино 777? И какие обороты они имеют?

- Они запрещены в Казахстане. Со своей стороны, регулятор обязан принимать меры по блокировке данных незаконных в нашей стране организаций, если у них нет лицензии.

- Решит ли создание Единого центра ставок проблему по незаконному игорному бизнесу в Казахстане?

- Нам, как налоговым органам гораздо проще работать с теми БК, кто легально ведет свою деятельность нежели с теми, кто действует подпольно. Последних необходимо находить усилиями правоохранительных органов. Прямой помощи по решению проблемы незаконного игорного бизнеса через создание Единого центра ставок, мы не видим.

- В ходе обсуждения законопроекта представителями уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма неоднократно озвучивалась проблема не предоставления букмекерскими конторами установленной законодательством информации в полном объеме.

- Этот вопрос вне моей компетенции.

- В МКС считают, что "Налоговыми органами, в свою очередь, высказываются претензии в части непрозрачности сведений по доходам и оборотам букмекерских контор от сумм, не проходящих через оператора фискальных данных, например, безналичные расчеты с участниками пари"…

- Безналичные платежи гораздо легче отследить, поскольку исключен человеческий фактор нежели, чем при приемке денег кассиром. Также я не могу дать оценку позиции МКС. Повторюсь, что после внедрения фискализации АПК (компьютерной системы) контролировать деятельность букмекерских контор стало значительно проще.

- В министерстве культуры и спорта убеждены, что "Введение правового механизма в виде центра учета ставок позволяет обеспечить вывод значительных сумм денег из "теневой экономики", минимизировать возможности для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"…

- Если выразить свое личное мнение, то скажу, что больше данных, чем от онлайн-ККМ получить невозможно. Любой гражданин может в режиме онлайн проверить на нашем официальном сайте налоговые задолженности по физическим и юридическим лицам. Кроме этого на нашем сайте мы постоянно призываем население к повышению финансовой грамотности. С этой целью КГД неоднократно проводило акции "Требуй чек и получи приз! Кроме того, совместно с АО "Казахтелеком" запущено бесплатное мобильное приложение "Тандау", где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного чека, для участия в данной акции (с 1 мая по 8 августа 2019 года), во время которой будет разыграно 100 смартфонов.

- Значит ли это, что любой гражданин или госорган при желании может проверить деятельность БК в том, насколько она соответствует налоговому законодательству РК?

- Конечно. Помимо БК вы можете также посмотреть любой чек в ресторане и магазине и проверить, прошел ли регистрацию ваш платеж. Другой вопрос, что не каждый это делает, и я призываю население к пониманию того, что платить налоги должен каждый и что мы готовы реагировать на любое обращение, в том числе и касающееся деятельности игорного бизнеса.

Василий МИХАЙЛОВ, Алматы

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