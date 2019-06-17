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Начальник станции "Кокшетау" осужден к крупному штрафу за получение взяток

13 июня приговором Кокшетауского городского суда Молдаков признан виновным в совершении коррупционных правонарушений и приговорен к штрафу в размере 18,7 млн тенге.

Фото : ernur.kz17 июня 2019, 10:25

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги, грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Е. Молдакова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Согласно версии следствия, Молдаков на системной основе получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную подачу и ускоренное отправление вагонов. Также, злоупотребляя должностными полномочиями, уменьшал суммы дебиторской задолженности за простой вагонов.

13 июня приговором Кокшетауского городского суда Молдаков признан виновным в совершении коррупционных правонарушений и осужден к штрафу в размере 18,7 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Осужденному разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.


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