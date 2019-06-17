Начальника СБ Елбасы освободили от должности
Сарсембай Жасулан Аманжолулы освобожден от должности.
Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин17 июня 2019, 11:19
Начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы освободили от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Сарсембай Жасулан Аманжолулы – старший инспектор Третьего управления Первого департамента Службы государственной охраны Республики Казахстан от временного исполнения обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится на сайте Акорды.
13 июня решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Ардак Ашимбекулы был назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
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