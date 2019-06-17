Токаев дал совет Трампу в отношениях с Китаем

Для китайцев потеря лица имеет огромное значение - Президент РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews высказал свое мнение об отношениях США и Китая, передает Zakon.kz.

Токаев отметил, что для Казахстана, занимающего стратегическую позицию на пути китайских торговых маршрутов, которые являются частью инициативы "Один пояс, один путь", торговая война между КНР и США несет свои риски.

- Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут, - сказал Токаев.

Отвечая на вопрос, какой совет совет он может дать Дональду Трампу как китаист, Президент РК сказал следующее:

- Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение.

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