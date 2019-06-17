Полицейский из Темиртау наказан за злостные нарушения ПДД

Он посадил ребенка на переднее сиденье без автокресла, не пристегнулся ремнем безопасности и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Трижды нарушил правила дорожного движения сотрудник полиции Темиртау, что зафиксировал на фото неравнодушный горожанин. О наказаниях, понесенном нарушителем ПДД сообщили в своих блогах аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев, сообщает Zakon.kz.

О нарушениях ПДД допущенных полицейским, акиму области и главе МВД сообщил гражданский активист Жан Ботанов.

- Довожу до вашего сведения, что в городе Темиртау, 21.05.2019 года в 17:30, по ул. Димитрова в районе ТД Играйка сотрудник полиции на личной автомашине марки Daewoo Nexia гос. номер 641 AWA 09 нарушил несколько пунктов ПДД (перевозка малолетнего ребенка на перемнем сиденье, управление автомашиной без ремня безопасности и без включенных ДХО), – написал Жан Ботанов, прикрепив к сообщению соответствующие фото и видеоматериалы.

Получив жалобу на блог, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов выявил только два нарушения, по которым составлены протоколы:

- По итогам рассмотрения сообщаем, что на полицейского Жұмап А.Т. было возбуждено административное производство по ст.593 ч.2 (несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемом) электронный протокол №00001905231139 от 23.05.2019г., по ст.593 ч.1 КРКоАП (несоблюдение правил перевозок пассажиров и грузов) электронный протокол №0001905231146 от 23.05.2019 года, - ответил аким области.

Однако министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, получив эту же жалобу на свой блог, дополнил сведения информацией о том, что полицейский наказан не только по части 2 и по части 1 статьи 593, но также по статье 599 КоАП "проезд на запрещающий сигнал светофора".

- По Вашему обращению установлен сотрудник полиции, управлявший автомашиной марки Daewoo Nexia за г/н 641 AWA09, который привлечен к административной ответственности по ч.2 и ч.1 ст.593 и ч.1 ст.599 КР КоАП (Нарушение правил пользования ремнями безопасности электронный протокол №1905231139, перевозок пассажиров протокол №1905231146 и проезд на запрещающий сигнал светофора протокол №1902531130). Благодарим вас за активную гражданскую позицию и внесенный вклад в обеспечение дорожной безопасности, - ответил Ерлан Тургумбаев.

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