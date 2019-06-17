Более 150 военнообязанных будут призваны в казахстанскую армию из Алматы

Воинские сборы проводятся в целях повышения боевой и мобилизационной готовности, подготовки и накопления в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил.

Из южной столицы на воинские сборы призовут более 150 военнообязанных, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день органами военного управления активно ведется работа по отбору офицеров запаса для прохождения учебных воинских сборов по подготовке специалистов и совершенствованию воинских знаний.

Воинские сборы проводятся в целях повышения боевой и мобилизационной готовности, подготовки и накопления в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

Проживание и компенсация заработной платы работающим гражданам, обеспечение продовольственным пайком и вещевым имуществом будет проводиться за счет средств Министерства обороны.

За военнообязанными, призванными на период сборов, включая и время следования в пути до воинской части и обратно, сохраняется место работы, занимаемая должность, им выплачивается средняя месячная заработная плата за счет республиканского бюджета.

Стоит отметить, военнообязанным, успешно закончившим обучение на сборах и получившим положительную характеристику, будут присвоены очередные воинские звания.

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