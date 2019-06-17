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Пропавшая в Алматы 19-летняя девушка нашлась

Информация о том, что девушка нашлась живой, появилась в соцсетях.

Фото : Костанай ТВ17 июня 2019, 14:59

19-летняя Аль Накауа Нура Гиас, пропавшая 7 июня, нашлась, передает Zakon.kz.

Информация о том, что девушка нашлась живой, появилась в соцсетях. Обстоятельства не сообщаются.

Ранее сообщалось, что 7 июня 2019 года Аль Накауа Нура Гиас около пяти часов вечера вышла из дома в микрорайоне Орбита-4 и с тех пор ее местонахождение не было известно. Помимо роста, цвета глаз и волос, одежды и имевшихся при себе личных вещей, отмечена особая примета: на спине девушки имеется татуировка в виде розового дракона. В полиции уточняли, что Аль Накауа Нура Гиас покинула пределы республики и выехала в Кыргызстан.


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