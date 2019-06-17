Следователь службы экономических расследований осужден на три года
Он обманным путем получил 4 млн тенге.
Фото : Вслух.ру17 июня 2019, 15:04
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении старшего следователя СЭР ДГД по Жамбылской области Мақұлбек по факту мошенничества, передает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
- Мақұлбек обманным путем получил 4 млн тенге от Жайшаева за решение вопроса о прекращении уголовного дела, не находящегося в его производстве. 6 июня приговором суда №2 Тараза Мақұлбек приговорен к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - говорится в сообщении.
Он также лишен квалификационного класса 6 категории.
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