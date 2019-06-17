Анна Семенович отравилась за неделю до отпуска

Как-то так получилось, что я так сильно отравилась и даже сегодня чувствую себя еще не очень, сказала звезда.

Фото : Instagram/ann_semenovich

Российская певица с выдающимися формами Анна Семенович восстанавливается после отравления, передает Zakon.kz. Известно, что она поела некачественную пищу, по дороге из Вологды в Москву ее состояние ухудшилось. На данный момент она потихоньку приходит в себя под капельницей. - Дорогие, спасибо вам за ваши переживания. Мне сегодня уже намного лучше. Но все равно пока еще есть слабость. Я делаю капельницу, надеюсь, что ко вторнику буду в строю. Я очень тронута вашей заботой. Столько теплых слов вы мне написали. Мне так приятно, что вы обо мне заботитесь. Как-то так получилось, что я так сильно отравилась и даже сегодня чувствую себя еще не очень. Надеюсь, что завтра будет все лучше и лучше, потому что через неделю у меня отпуск и много дел еще: концерты, гастроли, много бытовых дел. Мне надо все успеть сделать... Я решила взять себя в руки и болеть, гуляя по Москве. Так как-то веселее. Мне кажется, так я быстрее смогу выздороветь, - сказала Семенович в сториз в своем Instagram. Интересно, что от госпитализации Анна отказалась.

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