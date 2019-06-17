Ногаев поручил проверить гостиницы и развлекательные заведения

Пожарная безопасность это та вещь, к которой нельзя относиться спустя рукава.

17 июня в ходе аппаратного совещания аким Атырауской области Нурлан Ногаев дал поручение проверить все объекты работающие в сфере услуг на соблюдение правил пожарной безопасности, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе аппаратного совещания, в числе прочих был поднят вопрос о пожаре в гостинице Райхан, который произошел 16 июня. В ходе пожара было эвакуировано 34 человека из них 32 ребенка прибывших на соревнования. Всем спасенным была оказана квалифицированная медицинская помощь.

- Нам нужно поблагодарить и отметить слаженную работу служб экстренного реагирования не допустивших трагедии, а также граждан принявших активное участие в эвакуации детей – это герои, которые ходят среди нас. Вместе с тем встает вопрос – от чего возникла данная ситуация, и не сможет ли она повториться в другом месте, с более печальным исходом. Понятно , что сейчас наложен мораторий на проверки бизнеса и предприниматели несут всю ответственность за соблюдение требований закона о пожарной безопасности и отсутствия вредных воздействий на здоровье и жизнь людей, однако пожарная безопасность это та вещь, к которой нельзя относиться спустя рукава. Нужно проверить все гостиницы и развлекательные заведения, - дал поручение аким области.

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