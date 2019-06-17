Поборами, застольями и подношениями сопровождаются командировки чиновников - Шпекбаев

Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота – все это за счет средств проверяемых коллег.

Алик Шпекбаев опубликовал первое обращение в Facebook на новом посту, передает Zakon.kz.

- Друзья, как вам известно, главой государства принято решение о создании Агентства по противодействию коррупции, что свидетельствует о начале реализации одного из приоритетов Касым-Жомарта Токаева – значительном усилении борьбы с коррупцией. Несмотря на институциональные изменения, новый формат работы, базирующийся на идеологии добропорядочности, остается для нас приоритетным. Однако и хватку мы ослаблять не намерены, хотя прекрасно понимаем, что задержания коррумпированных чиновников настроения особо никому не поднимают. В своем первом посте на новом поприще хочу обратить внимание на одно из негативных явлений в госаппарате, порядком набившее оскомину – злоупотребления служащих во время внутристрановых командировок и нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями, - написал Шпекбаев.

Он отметил, что острота этой проблемы подтверждается многочисленными жалобами, особенно от госслужащих областного, районного и сельского уровней. Да и примеров, ставших достоянием общественности, более чем достаточно.

- Данная порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой, характеризующей организационную культуру отечественной государственной службы. В то же время в странах ОЭСР, на стандарты которой мы равняемся, такой проблемы просто не существует, никто никого не принимает, а проверки осуществляются за счет дистанционного контроля. Чтобы было понятно, на каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание, - продолжил глава Агентства по противодействию коррупции.

Но, как он отмечает, ревизоры, отправляясь в регионы, могут не потратить и тиына из выделенных денег.

- Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота – все это за счет средств проверяемых коллег. Заведомо зная аппетиты контролеров, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство. Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в пресловутое покровительство со стороны чиновника. Чем все это заканчивается, думаю, напоминать не нужно, - пишет Алик Шпекбаев.

Особенно его возмущает то, что региональные госорганы по умолчанию принимают и даже поддерживают на плаву этот "институт", изощряясь в организации более интересного и нетривиального досуга для гостей из столицы или областного центра. Как правило, делается это ради положительного отчета на стол министру или акиму области, а также камуфлирования грубых нарушений в работе.

- Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием. Моя позиция однозначна – для профессионального и инновационного госаппарата это абсолютно неприемлемо. Эта практика дискредитирует и девальвирует основополагающие принципы госслужбы, а также серьезно ускоряет маховик коррупции. В этой связи обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам правоохранительных и судебных органов, руководителям госпредприятий и нацкомпаний, выезжающим в региональные командировки, на различные конференции и семинары: вся вышеизложенная практика является грубым нарушением, за которое предусмотрены жесткие санкции, от увольнения до реальных сроков лишения свободы. То же самое касается и принимающей стороны. Агентством данный вопрос уже взят на системный контроль, - отметил Шпекбаев.

В отдельных регионах уже есть результаты – виновные лица привлекаются к ответственности.

- Более того, в целях рационального использования бюджетных средств мы внесем предложения в правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг. Немаловажная роль в качественном осуществлении этой работы у институтов гражданского общества. Призываю всех общественников и неравнодушных граждан обратить пристальное внимание на подобные факты, смело информируя нас любым удобным способом: письменным обращением на мою почту alik.shpekbaev@gmail.com, сообщением в социальных сетях или позвонив в колл-центр Агентства 1424, - резюмировал руководитель Агентства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!