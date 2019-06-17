Холдинг "Байтерек" и агентство "Ойлер Гермес" заключили соглашение на 1 млрд евро

Открытие лимита позволит привлечь немецкие инвестиции в экономику.

Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов и глава крупного международного экспортно-страхового агентства "Ойлер Гермес" Инго Юнкер подписали Рамочное соглашение по открытию лимита на страховое покрытие, передает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг «Байтерек".



Данный документ был заключен в рамках состоявшейся 3 июня 2019 года в Берлине встречи с представителями Министерства экономики ФРГ и агентства "Ойлер Гермес".

Рамочное соглашение открывает на Республику Казахстан лимит страхового покрытия экспортных операций Германии в размере 1 млрд евро (подтверждение немецкой стороной получено 14 июня 2019 года).

Холдинг "Байтерек" определен официальным оператором от Казахстана по взамодействию с "Ойлер Гермес".

Открытие лимита позволит привлечь немецкие инвестиции в экономику, а также даст новые возможности для совместной работы казахстанских предпринимателей и банков не только с Германией, но и со странами Европейского Союза.

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