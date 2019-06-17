Водитель умер за рулем авто в Алматы
По предварительной версии, у водителя случился сердечный приступ.
Фото : ВладТайм17 июня 2019, 16:47
В Алматы мужчина умер за рулем своего авто, передает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в паблике @chp_kz.
- ДТП произошло на пересечении улиц Джандосова и Яссауи. Со слов очевидцев автомашина Daewoo Nexia двигалась по улице Яссауи в северном направлении, водителю стало плохо, водитель потерял сознание, неуправляемый автомобиль залетел на бордюр и врезался в дорожный знак. Водитель скончался в автомобиле. По предварительной версии, у водителя случился сердечный приступ. Выяснением всех деталей ДТП занимается полиция города, - сообщается в паблике.
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