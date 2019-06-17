Из-за сильных гроз в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

18 июня в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

РГП "Казгидромет" сообщил о штормовом предупреждении в ряде областей Казахстана, передает Zakon.kz.

18 июня в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

С 21.00 часа 17 июня до 21.00 часа 18 июня в Восточно-Казахстанской области местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с.

Ночью 18 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. 18-20 июня местами ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Вероятность шторма 90-100 %.

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