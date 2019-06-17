Миллионником по потоку туристов хотят сделать Карагандинскую область

В области услуги по организации проживания и отдыха оказывают 253 объекта.

В Карагандинской области определили три точки роста сферы туризма. Это Балхашская курортная зона, вошедшая в ТОП-10 объектов Карты туристификации, а также Историческо-культурный центр Улытау и курортная зона Каркаралинского района.

Как поднимать туристскую индустрию, открывать красоты страны для иностранцев и сделать привлекательным внутренний туризм - об этом говорили на профильном форуме в Балхаше, организованном в рамках программы "Рухани жангыру".

- Этот форум мы проводим в Балхаше, который является основной точкой роста для развития туризма в регионе. Сейчас статистика такова: в области услуги по организации проживания и отдыха оказывают 253 объекта - гостиницы, зоны и дома отдыха, летние лагеря, пансионаты и другие. В год они обслуживают более 280 тысяч человек. Мы для себя ставим цель: ежегодно принимать до миллиона туристов. А если этот поток превысит население нашей области, думаю, это действительно будет успехом, - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров на пленарном заседании регионального туристского форума.

Он отметил, что богатое историко-культурное наследие, наличие сакральных мест и множество уникальных архитектурных памятников вкупе с удобным географическим расположением области открывает большие возможности для развития всех видов туризма: от активного и оздоровительного до этнографического и экологического.

Мастер-план по развитию Балхашской курортной зоны разработала консалтинговая компания Mc&Kensey. Зона включает в себя Балхаш, поселки Торангалык и Чубар-Тобек Актогайского района и Приозерск. На побережье Балхаша расположено 53 домов и зон и отдыха. В Прибалхашье ежегодно на пляжный отдых приезжают порядка 80 тысяч человек.

По словам руководителя Управления предпринимательства области Татьяны Аблаевой, имеется потенциал увеличить турпоток к 2030 году в 4 раза.

Она рассказала о проектах по развитию инфраструктуры на территории курортной зоны. При государственной поддержке планируется построить линии электропередач, водопроводы, обустроить пляжные зоны и набережные, сообщила руководитель управления.

Участникам форума презентовали Государственную программу развития туристской отрасли на 2019-2025 годы. Этот документ утвержден недавно, 30 мая 2019 года.

По поручению премьер-министра страны создан проектный офис для реализации программы.

О новшествах в развитии туристской отрасли и ключевых мерах государственной поддержки рассказал Еркебулан Хасенов, советник председателя правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism".

- Это очень хорошо, что в центре внимания оказались вопросы внутреннего туризма. В этой сфере работаю уже много лет, создаю туры для иностранных туристов. У нас красивая страна, богатая на уникальные места - есть что показать и чем гордиться. Народный быт, уклад жизни, национальная еда - это все интересно иностранцам, и они хотят приезжать в Казахстан в качестве туристов. Но надо стараться, чтобы все это показать и представить достойно, - поделилась участник форума Татьяна Верницкая, руководитель турфирмы из Нур-Султана.

По ее словам, во время инфотура по Прибалхашью привел в восторг Актогайский район, где гостей встретили в импровизированном ауле и показали казахскую культуру и кухню. Это кладезь для развития этнотуризма, считает организатор туров.

Балхаш - это хорошее место не только для пляжного отдыха, убеждены приехавшие на форум сторонники развития отечественного туризма. Они предлагают свои варианты привлечения туристов. Для этого нужно составлять программы и создавать условия, отметили участники форума.

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