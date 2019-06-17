Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чиновника подозревают в коррупции за покровительство по договору госзакупок

Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге.

Фото : zakon.kz17 июня 2019, 17:36

Антикоррупционной службой Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем одного из государственных учреждений аппарата акима Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге. от индивидуального предпринимателя за общее покровительство по договору госзакупок по обеспечению горячим питанием призывников.

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемого не применялось.

Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты