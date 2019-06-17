Чиновника подозревают в коррупции за покровительство по договору госзакупок
Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге.
Антикоррупционной службой Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем одного из государственных учреждений аппарата акима Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге. от индивидуального предпринимателя за общее покровительство по договору госзакупок по обеспечению горячим питанием призывников.
В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемого не применялось.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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