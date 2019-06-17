В ВКО депутаты согласились оставить главой региона Даниала Ахметова

Народные избранники дали свое согласие на то, чтобы должность руководителя региона вновь занял Даниал Ахметов.

В ВКО депутаты дали согласие, чтобы главой региона остался Даниал Ахметов, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

17 июня на внеочередной сессии областного маслихата депутаты рассмотрели единственный вопрос - о даче согласия на назначение на должность акима Восточно-Казахстанской области.

В соответствии с 5 пунктом 87 статьи Конституции РК полномочия акимов областей, городов республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь избранного президента.

- Акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов, - говорилось в указе Токаева.

На основании статьи 10 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" 17 июня состоялась внеочередная 31 сессия областного маслихата. Рекомендуемая повестка дня - о даче согласия на назначение на должность акима Восточно-Казахстанской области.

Народные избранники дали свое согласие на то, чтобы должность руководителя региона вновь занял Даниал Ахметов.

- Депутаты проголосовали единогласно, - сообщил секретарь областного маслихата Владимир Головатюк.

Даниал Ахметов руководит Восточно-Казахстанской областью с 2014 года. 15 июня ему исполнилось 65 лет.

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