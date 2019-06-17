В Алматы прошла Спартакиада среди госслужащих

Подобные мероприятия среди госслужащих Алматы уже стали доброй традицией.

В Алматы в преддверии празднования Дня государственного служащего прошла Спартакиада госслужащих, организованная Департаментом госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы и Управлением спорта города Алматы.

Спартакиада проходила 15-16 июня на стадионе Динамо, где приняли участие 215 команд из числа государственных служащих города Алматы. Мероприятие традиционно проводится в целях пропаганды массового спорта среди госслужащих, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрения принципов здорового образа жизни и укрепления дружественных отношений в коллективах.

Соревнования прошли по восьми видам спорта: перетягивание каната, волейбол, легкая атлетика (эстафета 4х100), мини-футбол, настольный теннис, шахматы, поднятие гири, армрестлинг.

По итогам соревнований лучшей стала команда Управления спорта, занявшая I общекомандное место, II место досталось Департаменту государственных доходов, замкнул тройку призеров Аппарат акима Наурызбайского района. Все участники были награждены дипломами, медалями, и кубками.

- Мы очень довольны, что заняли первое место. Мы как ведомство, отвечающее за развитие спорта в городе, сами активно занимаемся и тренируемся вместе с коллегами. С целом, спартакиада – это больше, чем просто соревнования. Это полноценный тимбилдинг, который помогает повысить командный дух среди коллег и создать здоровую атмосферу среди госслужащих других госорганов, - поделилась руководитель отдела спорта высших достижений Управления спорта Алия Смакова.

- Подобные мероприятия среди госслужащих Алматы уже стали доброй традицией объединения коллективов и формирования здорового образа жизни. Поддержка здорового образа жизни для государственных служащих становится одной из первоочередных задач нашего Агентства. Когда госслужащий здоров, полон сил – он более активен и эффективен, - резюмировал и.о. руководителя Департамента госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат.

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