Арыстанбек Мухамедиулы высказался об уходе с поста министра

Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook высказался о своем уходе, передает Zakon.kz.

Коллектив счастлив, что во главе ведомства остался человек, также ставший всем родным. Уверен, что Актоты Рахметоллаевна как всегда справится со всеми задачами на "отлично"!

Актоты Рахметоллаевна, от всего сердца поздравляю вас с назначением на должность министра культуры и спорта Республики Казахстан и желаю Вам успехов в работе!

Ну, что, друзья. Наверное, сегодня тот день, когда можно и нужно подвести некоторые итоги моей работы в качестве министра. Я возглавлял Министерство культуры и спорта РК с августа 2014 года. Прекрасно помню тот день, помню как меня представили коллективу и как осторожно раскрывались люди - творческие, умные, с горящими глазами. За эти годы мы стали близкими друзьями с каждым сотрудником нашего Министерства. Нашей доброй командой было сделано очень многое. Спасибо каждому из вас за работу! Благодарен судьбе, что имел возможность работать и быть полезным в команде таких людей, как вы!

Знаю, что все из начатого будет непременно продолжено новым министром Актоты Раимкуловой, уверен, что работа Министерства продолжится в том же темпе и с теми же высочайшими показателями в результатах. В общем, прошу любить и жаловать, друзья! Ни с кем не прощаюсь - остаюсь вашим другом навсегда, - написал Мухамедиулы.