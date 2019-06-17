Семь граней Великой степи: впервые в ВКО прошли конные скачки на 140 км

Как отмечает вице-президент Всемирной Федерации по казак куреси Батырхан Камынханулы, это первый в стране байге на такую длинную дистанцию.

Конная байга прошла в рамках трехдневного фестиваля спорта и искусства "Тұғыры биік Тарбағатай", сообщает Zakon.kz.

16 июня ровно в 4 часа утра стартовали уникальные и масштабные конные скачки на дистанцию 140 км. 106 всадников из всех регионов Казахстана двигались по маршруту село Кокпекты - село Аксуат. В целях прозрачности проведения соревнований, каждая лошадь перед стартом была обеспечена GPS-устройством, которое позволяла отслеживать передвижение на протяжении всей дистанции.

Как отмечает вице-президент Всемирной Федерации по казак куреси Батырхан Камынханулы, это первый в стране байге на такую длинную дистанцию.

- Конные скачки мы проводим в рамках программной статьи Елбасы "7 граней Великой степи", а также в целях популяризации коневодства и всаднической культуры при поддержке акимата ВКО. Мы наблюдаем сенсацию. Для всех коневодов это праздник. Конечно, это сильная проверка как для лошадей, так и для самих всадников. Ведь не каждый может проскакать 140 километров, - подчеркивает Батырхан Камынханулы.

Больше 8 часов продолжался путь всадников.

Победителем грандиозной и зрелищный борьбы стал житель Кокпектинского района Руслан Шаяргазин. Он поделился своими впечатлениями от победы:

- Ощущение победы передать невозможно. Для меня большая честь выиграть такой турнир. Можно сказать, что я первооткрыватель. Конечно, во время пути были сложности. Во-первых, всю ночь шел дождь, мешали нашему пути грязь и слякоть. Но я следил за состоянием лошади, ее дыханием. Вообще, она очень спокойная, не вспыльчивая. И это мне очень помогло. Бывают лошади очень "горячие", они быстро устают. У нас самый сложный участок были первые 30 км. Тогда казалось, что лошадь устала. Но мы останавливались буквально на минуты 2-3 для того, чтобы дать попить, передохнуть. Когда оставалось последние 2 км, с нами поравнялся другой всадник. Но я чувствовал, что у моего скакуна еще есть силы, выжал с нее все, что мог. Так потихоньку все преодолели, - рассказывает победитель.

Несомненно, этот день войдет в историю казахстанского коневодства и всаднической культуры.

–Байга на большое расстояние международного уровня – очень интересный старт в отечественном спорте. Всадники и лошади показывали высокую, марафонскую выносливость. Примечательно, что особенность лошадей, участвующих в состязании в преодолении большого расстояния за короткое время. На следующий год заинтересованных стран-участников будет еще больше, что показывает актуальность и масштаб мероприятия, – подчеркнул руководитель управления физической культуры и спорта Денис Рыпаков.

В этот же день прошли конные скачки тай жарысы на дистанции 3 км, жорға жарысы на 10 км, топ бәйге на 15 км, аламан бәйге на 25 км.

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