Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пресс-секретарь Токаева рассказал о фейковых страницах в Сети

У Главы государства имеются только два официальных аккаунта в социальных сетях.

Фото : begemot.media17 июня 2019, 19:28

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали рассказал в Facebook о фальшивых страницах, якобы принадлежащих Токаеву в соцсетях, передает Zakon.kz.

По его словам, поступает большое количество обращений об аккаунтах в социальных сетях.

- Сегодня был задан вопрос об аккаунте @elbasy-tokayev в Instagram. Хочу официально сообщить, что это фейковый аккаунт, который к Касым-Жомарту Кемелевичу не имеет никакого отношения. Поэтому распространяемая этим или другими фейковыми аккаунтами информация не является официальной, - рассказал он.

Фейковый аккаунт в Instagram.

Он также напомнил, что у Главы государства имеются только два официальных аккаунта в социальных сетях.

- Хотим напомнить, что Президент еще в 2011 году на сервисе Twitter зарегистрировал аккаунт @TokayevKZ, с апреля 2019 года на платформе Instagram открыл аккаунт @tokayev_online. Все остальные аккаунты в социальных сетях, использующие имя Главы государства, являются фейковыми, - подчеркнул Уали.

Пресс-секретарь Токаева отметил, что в настоящее время ведется работа над получением официальной верификации аккаунтов Президента от администраторов сервисов Twitter и Instagram.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты