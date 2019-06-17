Пресс-секретарь Токаева рассказал о фейковых страницах в Сети

У Главы государства имеются только два официальных аккаунта в социальных сетях.

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали рассказал в Facebook о фальшивых страницах, якобы принадлежащих Токаеву в соцсетях, передает Zakon.kz.

По его словам, поступает большое количество обращений об аккаунтах в социальных сетях.

- Сегодня был задан вопрос об аккаунте @elbasy-tokayev в Instagram. Хочу официально сообщить, что это фейковый аккаунт, который к Касым-Жомарту Кемелевичу не имеет никакого отношения. Поэтому распространяемая этим или другими фейковыми аккаунтами информация не является официальной, - рассказал он.

Фейковый аккаунт в Instagram.

Он также напомнил, что у Главы государства имеются только два официальных аккаунта в социальных сетях.

- Хотим напомнить, что Президент еще в 2011 году на сервисе Twitter зарегистрировал аккаунт @TokayevKZ, с апреля 2019 года на платформе Instagram открыл аккаунт @tokayev_online. Все остальные аккаунты в социальных сетях, использующие имя Главы государства, являются фейковыми, - подчеркнул Уали.

Пресс-секретарь Токаева отметил, что в настоящее время ведется работа над получением официальной верификации аккаунтов Президента от администраторов сервисов Twitter и Instagram.

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